Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:12, 13 января 2025Экономика

Долги российских компаний рекордно выросли

«Ъ»: в 2024 году эмитенты разместили облигаций на рекордные 6,86 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам декабря корпоративные эмитенты облигаций привлекли более 1,8 триллиона рублей, что почти в два раза выше, чем в прошлом месяце, и на треть больше исторического максимума, установленного годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Cbonds пишет «Коммерсантъ».

За весь 2024 год сумма заимствований достигла 6,86 триллиона рублей, что тоже стало рекордом роста корпоративного долга. В 2023 году результат составлял 5,2 триллиона, а в 2021-м, когда компании могли занимать не только на внутреннем, но и на международном рынке, — 3,2 триллиона.

Наибольший вклад в размещение внесли компании реального сектора, по данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на них пришлось 51,8 процента. Лидирующие позиции ранее занимали банки, но теперь у них только 32,1 процента. Оставшиеся 16,1 процента пришлись на облигации институтов развития.

Эксперты ожидают, что в январе активность эмитентов продолжится, потому что потребности в финансировании остаются на высоком уровне. Только для погашения имеющихся задолженностей компаниям необходимо за год занять 5,1 триллиона рублей, причем две трети из этого объема приходится на локальные рублевые облигации.

Кроме того, на активность влияет недоступность корпоративных банковских кредитов из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Для самых надежных компаний заимствования по облигациям могут быть на несколько процентов дешевле, чем кредит.

Также в декабре Минфину удалось продать облигации федерального займа (ОФЗ) на два триллиона рублей, что составляет почти половину от годового плана. Такой результат удалось обеспечить за счет займа ЦБ коммерческим банкам через операции РЕОП, без него аукционы по размещению ОФЗ проваливались на порядок чаще, чем за последние десять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

      Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

      Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

      Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

      В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

      Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

      Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше