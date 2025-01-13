Долги российских компаний рекордно выросли

«Ъ»: в 2024 году эмитенты разместили облигаций на рекордные 6,86 трлн рублей

По итогам декабря корпоративные эмитенты облигаций привлекли более 1,8 триллиона рублей, что почти в два раза выше, чем в прошлом месяце, и на треть больше исторического максимума, установленного годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Cbonds пишет «Коммерсантъ».

За весь 2024 год сумма заимствований достигла 6,86 триллиона рублей, что тоже стало рекордом роста корпоративного долга. В 2023 году результат составлял 5,2 триллиона, а в 2021-м, когда компании могли занимать не только на внутреннем, но и на международном рынке, — 3,2 триллиона.

Наибольший вклад в размещение внесли компании реального сектора, по данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на них пришлось 51,8 процента. Лидирующие позиции ранее занимали банки, но теперь у них только 32,1 процента. Оставшиеся 16,1 процента пришлись на облигации институтов развития.

Эксперты ожидают, что в январе активность эмитентов продолжится, потому что потребности в финансировании остаются на высоком уровне. Только для погашения имеющихся задолженностей компаниям необходимо за год занять 5,1 триллиона рублей, причем две трети из этого объема приходится на локальные рублевые облигации.

Кроме того, на активность влияет недоступность корпоративных банковских кредитов из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Для самых надежных компаний заимствования по облигациям могут быть на несколько процентов дешевле, чем кредит.

Также в декабре Минфину удалось продать облигации федерального займа (ОФЗ) на два триллиона рублей, что составляет почти половину от годового плана. Такой результат удалось обеспечить за счет займа ЦБ коммерческим банкам через операции РЕОП, без него аукционы по размещению ОФЗ проваливались на порядок чаще, чем за последние десять лет.