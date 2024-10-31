В России стало сложно продавать госдолг

«Ъ»: число провалившихся размещений ОФЗ приблизилось к их количеству за 9 лет

Аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), через которые Минфин России наращивает госдолг, в 2024 году проваливаются почти на порядок чаще, чем за последние девять лет. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ».

Сложности с размещением бумаг таковы, что из 71 проведенного в этом году аукциона не состоявшимися признаны 13, в том числе тот, что состоялся накануне, 30 октября. С 2015 по 2023 годы прошли 665 аукционов, отменили из них только 15.

В последние месяцы инвесторы выбирают ОФЗ с фиксированным купоном, оставляя без внимания предложения с плавающим. Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак подчеркнул, что таким образом они пытаются получить гораздо более высокую премию по бумагам на фоне опасений по поводу устойчивости долгового рынка.

Нынешняя ситуация на нем лишает стимула приобретать госдолг главных покупателей, то есть банки. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев полагает, что крупнейшие инвесторы готовятся к дальнейшему падению стоимости госдолга из-за роста ключевой ставки Банка России, поэтому готовы участвовать в аукционах только на очень выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что индекс RGBI, через который оценивается привлекательность российского госдолга, опустился до минимума с 2009 года. Ниже 96 пунктов он не опускался ни в 2022-м, ни в период 2014-2015 годов. Индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS также обновил минимум с марта 2022 года,