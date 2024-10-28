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11:27, 28 октября 2024Экономика

Стоимость российского госдолга упала до минимума за 15 лет

Индекс российского госдолга RGBI опустился до минимального с 2009 года уровня

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 28 октября, индекс RGBI, характеризующий стоимость российского госдолга (облигации федерального займа, ОФЗ), упал до самого низкого за последние 15 лет, свидетельствуют данные площадки.

После начала боевых действий на Украине индекс RGBI временно падал до 98,21 пункта, однако в настоящее время он торгуется уже ниже 98 пунктов. На минимуме он доходил до 97,68 пункта.

В последний раз ниже RGBI торговался в феврале 2009 года на фоне глобального экономического кризиса. В период начала введения санкций и девальвации рубля в 2014 году значения индекса оставались выше.

Ранее стало известно, что Минфин признал несостоявшимися оба первичных аукциона по продаже ОФЗ с переменным купоном из-за отсутствия заявок. До конца года ведомство хочет продать госдолга на 2,4 триллиона рублей, но в октябре результат составил 73,84 миллиарда.

Индекс RGBI включает в себя 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном. С начала года он потерял уже 24 пункта. Новым ударом по нему стало повышение ключевой ставки ЦБ до рекордных 21 процента.

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      Платон Щукин
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