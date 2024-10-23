Новые выпуски российского госдолга не смогли продать

Впервые с мая Минфин России признал несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ

Минфин России признал несостоявшимися оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням. Сообщение о результатах торгов опубликовано на сайте ведомства.

Как отмечает «Интерфакс», министерство не смогло продать новые выпуски из-за дискомфортной ситуации на внутреннем долговом рынке. В первую очередь речь идет о существенном снижении котировок ОФЗ на вторичном рынке, который влияет и на первичный.

Индекс RGBI, с помощью которого оценивается стоимость российского госдолга, уже не первый день держится ниже 100 пунктов на фоне готовности участников рынка к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Большая часть экспертов ожидает, что в пятницу, 25 октября, будет принято решение о повышении ключевой ставки до 20 процентов, а до конца года она поднимется до 21 процента. Впрочем, отдельные аналитики полагают, что ЦБ вынужден будет установить ставку на рекордном уровне 21 процент уже сейчас из-за складывающихся условий.

Для Минфина обстоятельства складываются неблагоприятно. Ведомство увеличило план по первичному размещению ОФЗ на четвертый квартал по сравнению с предыдущими кварталами, хотя во втором и третьем провалились даже меньшие ожидания. Министерство хочет получить до конца года 2,4 триллиона рублей, однако в октябре результат составил 73,84 миллиарда.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев предположил, что полный путь по смягчению ДКП Россия сможет пройти в период до 2030 года. Тогда же, по его мнению, удастся стабилизировать ситуацию на отечественном фондовом рынке.