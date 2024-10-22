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13:08, 22 октября 2024Экономика

Минфин пообещал снижение ключевой ставки к 2030 году

Замглавы Минфина Моисеев заявил об окончании цикла снижения ставки к 2030 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия окончательно пройдет путь по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в течение пяти лет, и это позволит стабилизировать ситуацию на фондовом рынке. Такие сроки на конференции по финансам и инвестициям «Толк» назвал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

По его словам, акциям и облигациям приходится тяжело в ситуации, когда любой желающий может разместить депозит в банке по максимальной ставке 21 процент годовых. Чиновник напомнил, что повышение ставок и рост фондового рынка редко совпадают по времени, но пообещал, что цикл в перспективе ближайших лет изменится.

«Я уверен, что до 2030 года он не то что поменяется, а даже пройдет полностью эту дорогу по смягчению денежно-кредитной политики», — заявил Моисеев. После этого, уверен он, люди должны иметь все инструменты и желание инвестировать.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится в пятницу, 25 октября. Подавляющее большинство экспертов склоняются к тому, что процесс ужесточения ДКП продолжится из-за соответствующих условий, однако уровень повышения ставки вызывает дискуссии.

Чаще всего от регулятора ожидают осторожного повышения до 20 процентов годовых, что станет повторением исторического максимума, но отдельные участники рынка готовятся к 21 или даже 22 процентам.

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      Платон Щукин
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