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14:50, 13 января 2025Россия

Рособрнадзор прокомментировал информацию об отказе от ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Речи об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не идет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Об отмене единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — сказал он.

Он порекомендовал учащимся спокойно продолжать подготовку к экзаменам и опираться на информацию, которая размещена на официальных ресурсах.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия постепенно откажется от ЕГЭ. По его словам, этот процесс уже начался.

Парламентарий отметил, что в стране появится иной формат оценки знаний выпускников школ, который будет основан на преимуществах ЕГЭ, а также советской и российской системы образования.

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