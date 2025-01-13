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13:26, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин изрезал друга и запер его в доме

В Якутии мужчина изрезал друга и оставил умирать его в запертом доме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Нюрбинский МСО СУ СК по Республике Саха (Якутия)

В Республике Саха (Якутия) по подозрению в расправе над другом задержали уроженца села Устье. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 3 января друзья отмечали новогодние праздники в доме потерпевшего. На почве алкогольного опьянения у мужчин возник спор, переросший в конфликт. В результате гость выхватил нож напал на хозяина и несколько раз вонзил нож ему в шею и спину. После он бросил раненного в помещении, заперев дверь и не оставив пострадавшему шанса позвать на помощь.

Тревогу подняли соседи потерпевшего, которые заметили, что он, проживая в одиночестве, на протяжении нескольких дней не выходит из дома. При проверке квартиры нашли тело. Вскоре силовики вычислили личность подозреваемого, он был задержан и на время расследования отправлен в СИЗО.

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