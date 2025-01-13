Российский чиновник попался ФСБ на выращивании конопли

В Екатеринбурге ФСБ задержала чиновника за выращивание конопли

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделов министерства агропромышленного комплекса (минАПК), который попался на выращивании конопли. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, культивирование происходило в квартире друга чиновника — пожарного МЧС. Оттуда силовики изъяли более ста горшков конопли. Уточняется, что ее выращивали для продажи, а в преступной группе был еще один человек — в его доме нашли 20 пакетиков с наркотическим веществом.

Возбуждено уголовное дело. Чиновник и сотрудник МЧС арестованы, третьему фигуранту назначен запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двух жителей Талицы за продажу конфет с психотропными веществами.