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10:26, 13 января 2025Силовые структуры

Российский чиновник попался ФСБ на выращивании конопли

В Екатеринбурге ФСБ задержала чиновника за выращивание конопли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделов министерства агропромышленного комплекса (минАПК), который попался на выращивании конопли. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, культивирование происходило в квартире друга чиновника — пожарного МЧС. Оттуда силовики изъяли более ста горшков конопли. Уточняется, что ее выращивали для продажи, а в преступной группе был еще один человек — в его доме нашли 20 пакетиков с наркотическим веществом.

Возбуждено уголовное дело. Чиновник и сотрудник МЧС арестованы, третьему фигуранту назначен запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двух жителей Талицы за продажу конфет с психотропными веществами.

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