Российский чиновник пожаловался на запах из гробов бойцов СВО

Глава Тимашевского района Палий пожаловался на запах из гробов бойцов СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий заявил, что не обязан встречаться с матерями бойцов специальной военной операции (СВО), и пожаловался на запах из гробов павших военнослужащих. Об этом пишет портал «Утренний Юг», в распоряжении которого оказалась аудиозапись с речью российского чиновника, предоставленная близким к администрации муниципалитета источником.

По информации издания, запись сделана во время одного из совещаний в районной администрации. На ней, как утверждается, Палий говорит, что для общения с матерями солдат есть военком, а «медали им по почте присылают». «А я иду им в ноги кланяюсь (...). Вы что, реально думаете, что у меня есть чувство вины?» — сказал чиновник.

Палий также подчеркнул, что нигде не прописаны эти обязанности, но он вынужден встречаться с родительницами военных, чтобы «не было внутренних волнений». «А вы думаете, мне легко ходить смотреть на гроб, чувствовать этот запах из гроба, который идет?» — пожаловался Палий в беседе с женщиной, имя которой не называется.

Дата, когда была сделана аудиозапись, не уточняется. Официально ее подлинность не подтверждена.

Чиновник отреагировал на обвинения и опубликовал в Telegram видео встречи с матерями не вернувшихся российских военнослужащих. Появившуюся в сети аудиозапись он назвал «работой на врага» и «попыткой рассорить нас изнутри».

Ранее, в декабре 2024 года, Палий вызвал резонанс высказыванием в адрес матери павшего бойца СВО, которую он назвал тупорылым животным. Тогда в сеть также утекла запись с совещания в администрации Тимашевского района. Как стало известно, за два месяца да оскорбления чиновником россиянка получила от него же орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.