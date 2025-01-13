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06:07, 13 января 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

Савеловский суд Москвы рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Савеловский суд Москвы в понедельник, 13 января, рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, на заседании поднимут вопрос разделения между супругами совместно нажитого имущества, в том числе маркетплейса.

Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме. Ким и Бакальчук делят имущество, однако не исключен вариант примирения сторон и сохранение брака.

10 января Арбитражный суд Московской области суд установил, что Татьяна Ким является владельцем 99 процентов в уставном капитале «Вайлдберриз», а Владислав Бакальчук одним процентом доли и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.

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