Суд рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

Савеловский суд Москвы рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

Савеловский суд Москвы в понедельник, 13 января, рассмотрит иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, на заседании поднимут вопрос разделения между супругами совместно нажитого имущества, в том числе маркетплейса.

Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме. Ким и Бакальчук делят имущество, однако не исключен вариант примирения сторон и сохранение брака.

10 января Арбитражный суд Московской области суд установил, что Татьяна Ким является владельцем 99 процентов в уставном капитале «Вайлдберриз», а Владислав Бакальчук одним процентом доли и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.