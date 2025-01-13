Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:02, 13 января 2025Путешествия

В Австралии самолет упал в реку с крокодилами

В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Glen Carrie / Unsplash

В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NT News.

По данным полиции, крушение произошло в воскресенье, 12 января, около 10:20 по местному времени (03:50 по московскому). Лайнер врезался в плотину, которая расположена в деревне Мидл-Пойнт в 60 километрах к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка.

Отмечается, что спасатели вытащили из разбившегося воздушного судна сначала «невредимую пассажирку, а затем тело пилота».

29 декабря стало известно, что самолет Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился. По предварительным данным, борт столкнулся со стаей птиц, а позднее у него отказали шасси. Из-за этого судно при посадке врезалось в ограждение и сгорело. Выжить удалось только двум стюардессам из 181 человека, находившегося на борту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван самый атакуемый ВСУ в 2024 году регион России

      Украина за год выпустила по России свыше семи тысяч беспилотников

      В Китае оценили масштабы торговли с США

      Звезда «Слова пацана» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

      Клава Кока выразила готовность к новым отношениям

      Экс-премьер Канады обратился к Трампу «как старик к старику»

      Самые популярные лекарства у россиян в 2024 году назвали

      ВС России перерезали украинским войскам трассу Димитров — Константиновка

      После схода 22 вагонов в Бурятии возбудили уголовное дело

      Воспитательница детского сада ушла в порно из-за депрессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше