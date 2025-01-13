В Австралии самолет упал в реку с крокодилами

В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами

В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NT News.

По данным полиции, крушение произошло в воскресенье, 12 января, около 10:20 по местному времени (03:50 по московскому). Лайнер врезался в плотину, которая расположена в деревне Мидл-Пойнт в 60 километрах к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка.

Отмечается, что спасатели вытащили из разбившегося воздушного судна сначала «невредимую пассажирку, а затем тело пилота».

29 декабря стало известно, что самолет Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился. По предварительным данным, борт столкнулся со стаей птиц, а позднее у него отказали шасси. Из-за этого судно при посадке врезалось в ограждение и сгорело. Выжить удалось только двум стюардессам из 181 человека, находившегося на борту.