Экс-главу российского ФМБА обвинили в получении более 16,5 миллиона рублей взятки

В Красноярске задержан экс-глава ФМБА из-за полученной им взятки ₽16,5 млн

В Красноярске задержан бывший глава ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Борис Баранкин за получение взятки в размере более 16,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным следствия, по этому уголовному делу проходит второй фигурант — взяткодатель, директор коммерческой компании.

В зависимости от участия каждого они подозреваются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») и по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»). Сейчас решается вопрос об избрании Баранкину меры пресечения. В отношении второго фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации правоохранителей, в 2017 году Баранкин обратился к своему знакомому директору коммерческой компании с предложением о передаче ему на постоянной основе взяток за содействие в организации систематического заключения контрактов на поставку изделий медицинского назначения для нужд ФГБУ ФСНКЦ ФМБА, обеспечение компании победы в конкурсе и выполнение заключенных контрактов. Так, в период с января 2017 по 2022 год между ФМБА и коммерческой компанией было заключено более 85 контрактов. В период с 2017 по 2023 год Баранкин получил от второго фигуранта взятку частями на общую сумму более 16,5 миллиона рублей.

По данным представителя регионального главка СК России, сейчас в отношении Баранкина в суде также рассматривается уголовное дело о хищении путем растраты денежных средств в сумме 15,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывший глава ФМБА вместе с бывшей женой, которая была его заместителем по внебюджетной деятельности, подменяли дорогие лекарства на дешевые аналоги на сумму более 9 миллионов рублей. К примеру, они могли заменить анальгин препаратами ботокса, магния и фенозепама. Всего ими было заключено 13 таких контрактов.