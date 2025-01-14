Экс-модель Playboy ответила на критику ее фигуры фразой «впервые чувствую себя здоровой»

Экс-модель Уилкинсон заявила, что чувствует себя здоровой при набранном весе

Американская актриса и экс-модель Playboy Кендра Ли Уилкинсон ответила на критику хейтеров по поводу ее фигуры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в облегающих лосинах, спортивном топе и майке.

В описании к посту Уилкинсон обратилась к пользователям сети следующей фразой: «Да, я набрала вес. Да, я старею. Да, я уже не та девушка, которой была раньше. Впервые за долгое время я чувствую себя хорошо и психически здоровой». Вдобавок она попросила хейтеров оставить ее в покое. «Для тех, кому не нравится моя фигура и 39-летнее лицо, пожалуйста, знайте, что я счастлива», — заявила знаменитость.

В апреле прошлого года пользователи сети обругали бразильскую модель Playboy Джанаину Празерес за наряд для похода в тематический парк Диснейленд.