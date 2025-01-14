Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 14 января 2025Ценности

Экс-модель Playboy ответила на критику ее фигуры фразой «впервые чувствую себя здоровой»

Экс-модель Уилкинсон заявила, что чувствует себя здоровой при набранном весе
Мария Винар
Кендра Уилкинсон

Кендра Уилкинсон. Фото: @kendrawilkinson

Американская актриса и экс-модель Playboy Кендра Ли Уилкинсон ответила на критику хейтеров по поводу ее фигуры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в облегающих лосинах, спортивном топе и майке.

В описании к посту Уилкинсон обратилась к пользователям сети следующей фразой: «Да, я набрала вес. Да, я старею. Да, я уже не та девушка, которой была раньше. Впервые за долгое время я чувствую себя хорошо и психически здоровой». Вдобавок она попросила хейтеров оставить ее в покое. «Для тех, кому не нравится моя фигура и 39-летнее лицо, пожалуйста, знайте, что я счастлива», — заявила знаменитость.

В апреле прошлого года пользователи сети обругали бразильскую модель Playboy Джанаину Празерес за наряд для похода в тематический парк Диснейленд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Власти рассказали о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS

      В центре доменов .RU прокомментировали сбой в работе Рунета

      Вратарь «Динамо» сравнил жизнь в России и Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше