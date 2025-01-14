Главред «Ленты.ру» стал врагом Украины из-за сериала-расследования о телефонных мошенниках

Главред «Ленты.ру» Тодоров попал в базу «Миротворца» за сериал «На крючке»

Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Он был внесен в неофициальный список врагов Украины после выхода в онлайн-кинотеатре Okko сериала-расследования «На крючке: когда звонит мошенник». В картине рассказывается об украинских телефонных мошенниках.

«Абсолютно очевидно, что мое появление в "Миротворце" связано с той полнотой фактуры, которая содержалась в нашем документальном сериале, потому что мы впервые, в общем, в истории России рассказали о том, как этот бизнес устроен изнутри и каких масштабов он достиг», — объяснил Тодоров.

Он напомнил, что в ленте раскрывается, что практически вся индустрия мошеннических кол-центров сегодня находится под контролем Службы безопасности Украины и по факту превратилась в один из механизмов борьбы с боевыми действиями с Россией. «Поэтому абсолютно очевидно, что такое вскрытие покровов в итоге и привело к столь бурной реакции», — добавил главред «Ленты.ру».

Тодоров заметил, что, уже давно занимает пост главного редактора «Ленты.ру», однако был включен в базу украинского сайта именно после выхода разоблачительного сериала.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.