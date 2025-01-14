Россиянам рассказали об ответственности за уборку наледи с крыш

Россиянам напомнили об обязанности самим убирать наледь с балконов

Уборка наледи с крыши — ответственность не только коммунальщиков, но и собственников. В каких случаях эта обязанность ложится на квартировладельцев, рассказал портал ivbg.ru.

Крыши и чердаки являются общедомовым имуществом, поэтому расчищать лед с них обязана управляющая компания или ТСЖ — в зависимости от типа обслуживания. Однако статья 290 Гражданского кодекса РФ отдельно выделяет балконы — они также подвергаются обледенению, но по закону очищать их должны сами жильцы.

Впрочем, здесь есть свои нюансы. Так, ответственность за содержание балконных козырьков лежит на УК, если балкон застеклен согласно проекту дома. Если коммунальщики не соблюдают предписание, в первую очередь необходимо направить письменное заявление. Далее можно обратиться в жилинспекцию.

Карнизы нежилых зданий ото льда должны освобождать собственники. К таким строениям, помимо прочего, относятся гаражи и частные общественные заведения. Владельца можно узнать, обратившись в Единый госреестра недвижимости. Расчисткой частных домов обязаны заниматься хозяева. За наледь на кровле медучреждений, школ и детских садов отвечает руководство заведений.

Уборкой снега во дворе также занимается УК или ТСЖ, на городских улицах — коммунальные службы района. Если дороги продолжают утопать в снегу, то в первую очередь стоит жаловаться в ту организацию, которая отвечает за данный участок. Жалобу следует составлять в двух экземплярах — со вторым можно будет позднее обратиться в прокуратуру.