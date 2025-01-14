Сегодня, 14 января, православные отмечают праздник Обрезания Господня. Он посвящен обрезанию Христа на восьмой день после рождения. Именно во время этого ритуала ему дали имя Иисус, которое в переводе означает «Спаситель». «Лента.ру» рассказывает об истории праздника Обрезания Господня и том, почему он важен для современных христиан.

Дата в 2025 году

Ежегодно Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Обрезание Господне 14 января, спустя восемь дней после Рождества Христова. Дата совпадает с празднованием Старого Нового года в России.

До перехода с юлианского на григорианский календарь в 1918 году этот праздник в России отмечали 1 января — он совпадал с началом Нового года, гражданским новолетием. Так как Церковь и после 1918-го продолжила пользоваться юлианским календарем, который отстает от григорианского на 13 дней, Обрезание Господне ежегодно выпадает на 14 января.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

А вот христианские конфессии, которые живут по григорианскому календарю, отмечают Обрезание Господне 1 января, — например, католики, протестанты и православные в США. Дело в том, что Рождество они отмечают 25 декабря, а значит, и день ритуала обрезания Иисуса отсчитывается от этой даты.

В день Обрезания, 14 января, в православных церквях также чтут память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Чем известен святитель Василий Великий? Святитель Василий Великий, живший в IV веке, был одним из трех каппадокийских отцов Церкви наряду с Григорием Нисским и Григорием Богословом. Василий считается одним из самых образованных и мудрых людей своего времени, ему приписывают изобретение иконостаса и составление особой литургии, которую в православной церкви читают на навечерие праздников Рождества Христова и Крещения. Помимо прочего, Василий Великий является автором трактата о Святом Духе — толкования Священного Писания, проповедей и правил монашеской жизни. По преданию, Василий Великий родился около 330 года нашей эры в знатной христианской семье из Каппадокии (находится на территории современной Турции). Он учился в Кесарии, Константинополе и Афинах, а затем преподавал риторику и странствовал по миру, практикуя аскезу. Вернувшись на родину, Василий основал несколько монастырей в Понте на юго-восточном побережье Черного моря и написал для них устав. В 363 году Василий стал священником, помощником епископа в Кесарии. Правда, его аскетичность пришлась не по душе местному епископу, и Василий, не желавший усугублять конфликт, на некоторое время ушел жить в пустыню. Вернуться в Кесарию его заставило усиление арианства — учения, согласно которому Иисус Христос не равен по статусу Богу-Отцу и не является одним целым с ним. Ариане считали Христа творением Бога и его помощником. В 370 году Василий стал новым епископом Кесарии. На своем посту он активно боролся с арианством, много помогал беднякам и организовывал богадельни. Умер Василий Великий 1 января 379 года. Его оплакивало едва ли не все население Кесарии, и уже вскоре после кончины Василия причислили к лику святых.

Суть праздника

Официальное название праздника — По плоти обрезание Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он не входит в число двунадесятых, посвященных важнейшим событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, но относится к великим праздникам наравне с Покровом Пресвятой Богородицы, Рождеством Иоанна Крестителя, Днем апостолов Петра и Павла и Усекновением главы Иоанна Предтечи. Праздник Обрезания важен для православных христиан сразу по нескольким причинам.

Во-первых, факт обрезания доказывает человеческую природу Христа и опровергает теории, согласно которым он был лишь духом, а не живым существом. Поскольку в земной жизни Иисус Христос был сыном иудейки, младенцу по ветхозаветному закону был предписан обряд обрезания. Этот ритуал был обязателен для всех новорожденных мужского пола еще со времен Авраама. Для иудеев он определял принадлежность к богоизбранному народу и, по сути, включал ребенка в общество Израиля.

Именно во время этого ритуала Сын Божий получил имя Иисус, сказано в Евангелии от Луки. В переводе это имя означает «Бог спасает» или «Спаситель»

Ответ на вопрос, в чем смысл ритуала обрезания, содержится в отрывке из Ветхого Завета, который читается в храмах во время праздничного богослужения. В нем рассказывается о том, что Бог заключил завет с Авраамом, пообещав ему многочисленное потомство и благословение, а от Авраама потребовал веры и благочестия. Символом этого завета как раз и стал ритуал обрезания — отсечения крайней плоти у мужчин. Авраам, которому на тот момент было 99 лет, исполнил Божью волю, обрезав себя и своих домочадцев мужского пола. Обряд также было велено проводить над всеми младенцами мужского пола на восьмой день жизни — вне зависимости от того, были они наследниками знатного рода или рабами.

Таким образом, день Обрезания Христова — это праздник Его вочеловечения.

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Во-вторых, считается, что, пройдя процедуру обрезания, Христос проявил смирение перед древним законом и подчеркнул свою причастность к роду Авраама. Таким образом, считают некоторые богословы, Иисус показал, что его Новый Завет не отменяет Ветхого.

В-третьих, обрезание — это буквально обряд удаления части плоти. Исполнив его, Христос показал людям необходимость ограничения, то есть удаления себя от грехов, страстей, эгоизма и гордыни.

Почему в православии сейчас не практикуется обрезание? От совершения обрезания христиан освободили по решению Апостольского Собора 49 года. На смену ему, согласно Новому Завету, пришло крещение. Православные верят, что, в отличие от обрезания (физической процедуры, которую совершали люди), крещение — это духовное таинство, совершаемое Богом. Суть крещения заключается в том, что человек освобождается от проклятия первородного греха, который совершили первые люди — Адам и Ева. Во время таинства верующий трижды погружается в воду во имя Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, а затем возрождается для вечной жизни.

Историческое значение

Когда и как впервые был отмечен праздник Обрезания Господня, доподлинно неизвестно. По некоторым сведениям, этот праздник был внесен в церковный календарь еще в IV веке. Тогда в расцвете была одна из первых ересей — докетизм. Ее последователи были убеждены, что Христос не имел реального человеческого тела, а был духом, а значит, и его страдания были иллюзией. Чтобы напомнить всем верующим, что Иисус был человеком, стали отмечать этот праздник.

Песнопение, посвященное празднику (канон), написал преподобный Стефан Савваит.

Традиции празднования

Главная традиция дня Обрезания Господня, как и любого другого церковного праздника, — это посещение службы в храме и молитва. На этот праздник в церкви читают тропарь Василия Великого, читают два евангельских зачала и поют величание Василию Великому.

С этим праздником принято поздравлять близких родственников и друзей — желать им радости, вечного блаженства, мира, добра и покаяния в грехах.

День Обрезания Господня часто называют днем подчинения законам, поэтому в этот день следует быть законопослушными даже в мелочах, например, не перебегать дорогу в неположенном месте.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народные поверья

По народному календарю 14 января (1 января — по старому стилю) — Васильев день, которому предшествовал Васильев вечер. На Руси в это время с размахом праздновали новолетие: в ночь с 13 на 14 января (с 31 декабря на 1 января — по старому стилю) родственники собирались в гостях у старшего члена семьи и не расходились до утра.

Главным блюдом на столе был «Кесаретский поросенок», названный так в честь святителя Василия Великого, архиепископа Кесарийского. По традиции в этот день односельчане могли заходить в любую избу, где готовили это блюдо и присоединяться к трапезе. На следующий день остатки поросенка несли в церковь и угощали священнослужителей.

Кроме того, на стол было принято ставить лучшую еду, приготовленную заранее: пироги, блины, пиво, водку и так далее. Важным считалось попросить прощения у родных и близких за все плохие поступки и причиненные обиды.

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

В этот день также было принято:

надевать новую одежду;

гадать и загадывать желания;

варить кашу;

колядовать;

помогать нуждающимся;

искренне принимать извинения.

Запрещалось: