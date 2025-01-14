Оксана Самойлова пришла на концерт Джигана в откровенном наряде

Оксана Самойлова пришла на концерт Джигана в наряде с откровенным декольте

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова в откровенном наряде пришла на концерт мужа — рэпера Джигана. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша посетила выступление возлюбленного в Дубае. Она предстала перед камерой в серебристом бюстгальтере и черном боди с глубоким декольте, которые обнажали часть ее груди.

Также сетевая знаменитость надела синие джинсы, украшенные блестками, кожаный чокер с жемчужинами и цепочку из крупных звеньев с подвеской. Кроме того, она распустила волосы, подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ коричневым карандашом.

Ранее 14 января Оксана Самойлова сняла, как Джиган разделся на сцене во время концерта.