Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

Daily Mail: Пассажиры Tui устроили скандал в самолете и попали на видео

Пассажиры авиакомпании Tui устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны стюардессой и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лондона на Лансароте еще зимой 2023 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Одна из очевидцев сняла на видео происходившее и разместила его в сети. На кадрах бортпроводница ругает дебоширов и требует, чтобы они «закрыли рты на замок и положили ключ в карман». «С меня хватит!» — заявила член экипажа.

Автор ролика поделилась с таблоидом, что участники скандала выкрикивали расистские оскорбления в адрес граждан других стран и требовали, чтобы они «убирались домой». «Они угрожали избить меня, разбить мои очки, а также пинали наши сиденья», — пожаловалась путешественница.

Девушка также заявила, что ситуация не получила должного внимания и была проигнорирована авиакомпанией.