Россиянин расправился с соседом в первый день нового года

В Белгородской области мужчина зарезал соседа в первый день нового года

В Белгородской области суд арестовал местного жителя, расправившегося с 41-летним соседом в первый день нового года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 января в квартире дома в микрорайоне Ольминское города Старый Оскол нашли потерпевшего. Выяснилось, что 1 января он выпивал с соседом. Товарищи поссорились, тогда обвиняемый схватил нож и вонзил в грудь оппонента.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Щелково полицейские задержали мужчину за расправу над 41-летней сестрой.

