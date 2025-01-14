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11:29, 14 января 2025Силовые структуры

В Москве задержали пассажира такси за перевоз наркотиков в музыкальной колонке

В Москве арестован пассажир такси, прятавший наркотики в музыкальной колонке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники полиции задержали 36-летнего пассажира такси, который прятал наркотики в музыкальной колонке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Мужчину подозревают в попытке сбыта амфетамина и мефедрона. Внутри имевшейся при нем колонки силовики обнаружили два свертка с наркотическим веществом весом 0,6 и 300 граммов.

Предварительно, крупные партии запрещенных веществ задержанный забирал из тайников, а затем фасовал их и делал закладки. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Фигурант уже арестован.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Талицы в Свердловской области, которые производили шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавали их россиянам в подарочных упаковках.

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