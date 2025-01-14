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14:28, 14 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержаны организаторы крупной мастерской по изготовлению оружия

В Вологодской области задержали организаторов подпольной оружейной мастерской
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Вологодской области задержали организаторов подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ в Череповце задержали двоих местных жителей 1961 и 1985 годов рождения за организацию оружейной мастерской. Один из задержанных покупал охолощенное оружие и предавал его своему 39-летнему знакомому, который приводил его в состояние пригодное для стрельбы.

В ходе обысков было изъято 38 единиц огнестрельного оружия, 3 килограмма взрывчатых веществ, более 14 тысяч патронов, 17 взрывных устройств, 74 единицы холодного оружия и 7 приборов для бесшумной стрельбы, а также различные инструменты для доработки и изготовления оружия. Среди изъятого были автомат Калашникова, два пистолета-пулемета, винтовка Мосина, винтовка Токарева, граната РГД-5, три револьвера системы «Наган», пистолет Макарова и пистолет Ярыгина.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла количество изъятого оружия у подпольных оружейников в 40 регионах России.

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