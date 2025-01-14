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21:18, 14 января 2025Экономика

В Россию запретили ввоз европейских свиней

Россельхознадзор запретил ввоз свиней из Европы из-за вспышки ящура
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Little / Reuters

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ племенных свиней из Европы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничение введено с 15 января, причиной называется вспышка ящура в Германии. Ранее аналогичное решение было принято властями Белоруссии.

Также Россельхознадзор объявил о готовности ввести более широкие ограничения с 20 января 2025 года, чтобы избежать риска заноса и распространения опасного заболевания в Россию, в том числе это касается и транзита животноводческой продукции и восприимчивых животных в третьи страны.

Ящур — заболевание, которое передается человеку от животных при употреблении в пищу сырого молока, молочных продуктов и мяса.

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