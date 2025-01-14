Власти Казахстана объявили об ограничении срока действия карт для нерезидентов

Казахстан ограничит 1 годом срок действия карт, выдаваемых нерезидентам

В Казахстане решили ограничить срок действия платежных карт, открытых нерезидентами. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны, не являющиеся гражданами клиенты смогут оформлять их не более чем на год.

Мера не коснется представителей бизнеса, дипломатов и инвесторов. Необходимость изменений власти Казахстана объяснили стремлением минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

В конце прошлой недели Агентство сообщало, что более 90 процентов владельцев карт, используемых для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами.

В 2022 году на фоне ограничений, введенных международными платежными системами в отношении клиентов из РФ, объем средств россиян, хранящихся в банках Казахстана, вырос в 3,5 раза. В следующем году в стране заявили об ужесточении выдачи банковских карт иностранцам.

В ноябре 2024 года директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью RTVI указывал, что Москва не получала от Астаны сигналов о том, что россиянам могут прекратить выдавать казахстанские банковские карты.