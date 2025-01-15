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05:31, 15 января 2025Путешествия

Блогер описал российский курорт «для пенсионеров» фразой «цены выросли на все»

Алина Черненко

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский путешественник побывал в Кисловодске и признался, что за год цены там выросли на все. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Мы были в Кисловодске ровно год назад — и вот приехали снова. Уже тогда закрадывались сомнения, что это курорт для пенсионеров», — такими фразами описал российский город автор публикации.

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По словам блогера, его семье из трех человек удалось поесть в местной столовой за 1,9 тысячи рублей, в то время как в прошлом году примерно за такой же обед они отдали 1,2 тысячи рублей.

«Подорожала не только еда, но и проживание, а также те самые оздоровительные процедуры, ради которых многие и едут на этот курорт», — предупредил россиянин.

Ранее другие российские туристы побывали в Кисловодске и рассказали о разочаровавших их моментах. Один из путешественников описал поездку фразой «все как в середине 1980-х».

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