Информация о неспособности России производить свои самолеты не подтвердилась

Сообщение о неспособности России производить свои самолеты не подтвердилось

Авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что Россия не способна сейчас производить большинство своих типов самолетов. Эта информация не подтвердилась.

По словам Храпчинского, Россия выпускает примерно десять самолетов в год. «И то, что мы видели в прошлом, позапрошлом году — передачу этих самолетов на баланс ВС РФ — это закрытие контрактов, которые были подписаны в 2017-2018 годах. То есть ни о каких военных рельсах в авиационной составляющей в РФ речь не идет», — считает эксперт.

Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, сообщил «Ростех». «Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, производство которых мы увеличили в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике», — сказал гендиректор предприятия Сергей Чемезов президенту России Владимиру Путину.

В ноябре 2024 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Как отметил гендиректор корпорации Вадим Бадеха, это не последняя поставка указанных машин в войска. Еще одна партия военных самолетов была передана в декабре.

ОАК также сообщала о планах увеличить производственные мощности. Так, на авиационном заводе Объединенной авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре построили новые объекты для развития производства самолетов пятого поколения Су-57. Планируется и дальнейшее развитие производства. В частности, в эксплуатацию будет введен ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57.

Утверждение о неспособности России производить большинство своих типов самолетов не получило широкого распространения в СМИ.

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