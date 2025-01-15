Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Харькове

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Залютино

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам представителя подполья, расположение бойцов украинской армии находилось на территории пожарного полигона в Залютино.

«Там еще остались целыми и нетронутыми гараж, полный машин, и склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной», — уточнил Лебедев.

Утром 15 января в Харькове раздалась серия взрывов. Сколько именно их было, а также где они прогремели, не уточнялось.

