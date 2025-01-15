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11:51, 15 января 2025Интернет и СМИ

Сообщение об отправке студентов-медиков для лечения жителей ДНР оказалось недостоверным

На помощь ДНР в 2024 году съехались более 400 медиков из других регионов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

13 января в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение, что российские власти отправляют в больницы новых регионов РФ не профессионалов, а студентов-практикантов, которые не в состоянии оказывать качественную медицинскую помощь. Однако эта информация оказалась недостоверной.

За основу в этой публикации была взята информация, что в ДНР направлены студенты-медики из Якутии. Практика студентов-медиков может проходит в различных российских медицинских учреждениях и организациях, в зависимости от курса обучения, специализации и целей практики. Программы и направления практики обычно организуются медицинским вузом и зависят от учебного плана, профиля подготовки и региона. Студенты могут также выбирать место прохождения практики самостоятельно, если это позволяет программа обучения.

Более того, в новых регионах работают и профессионалы из различных уголков России. Так, в городе Кировское был открыт филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. С 2022 года якутские офтальмологи провели на территории ДНР и ЛНР более 2000 операций. Кроме офтальмологов в ДНР работают травматологи, хирурги, реаниматологи из Якутии.

Как отмечал глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев, в 2024 году более 400 медиков помогали в лечении пациентов в Донецкой республике. В числе тех, кто откликнулся, специалисты национальных медцентров России, например, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова помогает выстроить работу в новом корпусе Республиканского перинатального центра, а НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова направлял специалистов в Мариуполь для помощи в организации Регионального сосудистого центра.

Публикация получила охват преимущественно в проукраинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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