Соратницу Навального внесли в список угроз безопасности Украины

Соратницу Навального Певчих внесли в список угроз Украине «Миротворец»

Соратницу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в список угроз национальной безопасности Украины «Миротворец». Страница Певчих появилась на странице украинского ресурса.

Певчих обвиняется в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулировании общественно-значимой информацией». По версии авторов списка, она якобы участвует в «информационной спецоперации, направленной на снятие санкций против России».

Соратница Навального была включена в список после заявления о якобы возможности обмена отдельных российских заключенных на отмену западных санкций против России. При этом сама Певчих неоднократно поддерживала санкции против Москвы.

В августе 2024 года Росфинмониторинг внес Марию Певчих и Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и принимать участие в выборах.