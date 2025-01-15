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13:29, 15 января 2025Бывший СССР

Соратницу Навального внесли в список угроз безопасности Украины

Соратницу Навального Певчих внесли в список угроз Украине «Миротворец»
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jesse Grant / Getty Images

Соратницу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в список угроз национальной безопасности Украины «Миротворец». Страница Певчих появилась на странице украинского ресурса.

Певчих обвиняется в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулировании общественно-значимой информацией». По версии авторов списка, она якобы участвует в «информационной спецоперации, направленной на снятие санкций против России».

Соратница Навального была включена в список после заявления о якобы возможности обмена отдельных российских заключенных на отмену западных санкций против России. При этом сама Певчих неоднократно поддерживала санкции против Москвы.

В августе 2024 года Росфинмониторинг внес Марию Певчих и Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и принимать участие в выборах.

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