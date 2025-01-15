В Белоруссии анонсировали визит президента Ирана в республику

В 2025 году может состояться официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Белоруссию. Анонсировал встречу с лидером Исламской Республики премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.
«Мы подтверждаем готовность принять президента Ирана Масуда Пезешкиана с официальным визитом в этом году», — приводятся в публикации слова главы белорусского правительства.
Как может выглядеть повестка переговоров Минска и Тегерана, не уточняется.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал избавиться от «размазни» в правительстве и своей администрации. Он подчеркнул, что в ведомствах должны быть жесткие требования и исполнительская дисциплина. Лукашенко также призвал навести порядок в МИД.