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17:25, 15 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали визит президента Ирана в республику

Премьер Белоруссии Головченко анонсировал визит президента Ирана Пезешкиана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В 2025 году может состояться официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Белоруссию. Анонсировал встречу с лидером Исламской Республики премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем готовность принять президента Ирана Масуда Пезешкиана с официальным визитом в этом году», — приводятся в публикации слова главы белорусского правительства.

Как может выглядеть повестка переговоров Минска и Тегерана, не уточняется.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал избавиться от «размазни» в правительстве и своей администрации. Он подчеркнул, что в ведомствах должны быть жесткие требования и исполнительская дисциплина. Лукашенко также призвал навести порядок в МИД.

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