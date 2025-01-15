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10:35, 15 января 2025Россия

В России боец СВО лишился двух третей зарплаты по одной причине

Боец СВО из Башкирии стал фигурантом уголовного дела из-за долга перед детьми
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Житель Башкирии лишился двух третей зарплаты из-за долга перед детьми. Об этом сообщает сетевое издание Ufa1.ru.

После развода мужчину обязали платить алименты на двоих детей, место жительства которых определили с матерью. С 2022-го года россиянин не имел возможности регулярно перечислять установленную сумму в полном объеме. В декабре 2023-го года к нему пришли судебные приставы.

Адвокат мужчины утверждает, что сотрудникам ФССП было известно о том, что за месяц до этого должник убыл на специальную военную операцию (СВО). Несмотря на это было возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов, также бойцу запретили управлять автомобилем и выезжать из страны. Кроме того, сейчас из довольствия мужчины удерживают 70 процентов в счет долга.

В пресс-службе республиканского ФССП пояснили, что исполнительные производства по делам о неуплате алиментов не приостанавливаются даже в случае ухода должника на СВО.

Ранее в Свердловской области другой россиянин принял решение пойти на СВО из-за долга по алиментам. На момент заключения контракта с Минобороны его долг перед детьми составил 2,2 миллиона рублей. Эту сумму почти полностью покрывает выплата, установленная в регионе для новобранцев спецоперации.

ЖЗЛ
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