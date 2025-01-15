В российском городе мужчина изрезал школьницу и знакомого

В Иркутской области мужчина зарезал школьницу и ранил юношу

В Иркутской области мужчина расправился с 16-летней школьницей и изрезал 22-летнего юношу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, потерпевшую с ранением грудной клетки нашли в квартире на улице 50 лет Октября. Рядом с ней находился молодой человек с ранениями бедер и рук. Его госпитализировали.

Выяснилось, что нападавший выпивал с потерпевшими. Они поссорились, тогда он набросился на знакомых с ножом. Отмечается, что мужчина сам позвонил в полицию. Он задержан.

Ранее в Щелково полицейские задержали мужчину за расправу над 41-летней сестрой.