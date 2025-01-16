Балицкий опроверг информацию об эвакуации из Васильевского района

Балицкий назвал вбросом информацию об эвакуации жителей из Васильевского района

Публикации о планирующейся эвакуации жителей из Васильевского муниципального округа Запорожской области — «информационный вброс» со стороны Украины. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе стабильная, все службы работают штатно. По его словам, город находится под защитой, силы противовоздушной обороны (ПВО) «всегда в боевой готовности».

Помимо этого, Балицкий призвал жителей доверять только проверенным источникам и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Ранее стало известно, что председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покинет пост и перейдет на другую должность.