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01:00, 16 января 2025Россия

Балицкий опроверг информацию об эвакуации из Васильевского района

Балицкий назвал вбросом информацию об эвакуации жителей из Васильевского района
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Публикации о планирующейся эвакуации жителей из Васильевского муниципального округа Запорожской области — «информационный вброс» со стороны Украины. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе стабильная, все службы работают штатно. По его словам, город находится под защитой, силы противовоздушной обороны (ПВО) «всегда в боевой готовности».

Помимо этого, Балицкий призвал жителей доверять только проверенным источникам и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Ранее стало известно, что председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покинет пост и перейдет на другую должность.

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