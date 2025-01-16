Блогеры сняли крушение самолета на видео из кабины

Daily Mail: Блогеры сняли крушение самолета в Испании на видео из кабины

Блогеры из Испании упали в легкомоторном самолете и получили тяжелые травмы. Им удалось снять крушение на видео из кабины, ролик публикует Daily Mail.

49-летний предприниматель Хави Кабальоль и его возлюбленная Альба Серч попали в авиакатастрофу на аэродроме Виладамат в Жироне 19 октября 2024 года. Во время маневра лайнер заглох, после чего упал на землю с высоты 45 метров.

В результате пара получила серьезные травмы. У мужчины оказался сломан череп, из-за чего часть лица потеряла подвижность. Сейчас мужчина и женщина передвигаются на инвалидных колясках и учатся ходить заново с помощью курса физиотерапии.

Ролик стал распространяться в сети только сейчас. Кабальоль уточнил, что он решил поделиться видео этого травмирующего события, чтобы предотвратить другие несчастные случаи.

«Нам говорят, что сверхлегкая авиация очень безопасна, но по своему опыту я категорически не согласен. Это прекрасный мир, который я бы оставил коммерческим и частным пилотов с большим налетом и опытом. Я знаю наверняка, что больше никогда не буду летать, хотя у меня есть лицензия», — сказал он.