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19:09, 16 января 2025Путешествия

Блогеры сняли крушение самолета на видео из кабины

Daily Mail: Блогеры сняли крушение самолета в Испании на видео из кабины
Мария Борисова
Мария Борисова

Блогеры из Испании упали в легкомоторном самолете и получили тяжелые травмы. Им удалось снять крушение на видео из кабины, ролик публикует Daily Mail.

49-летний предприниматель Хави Кабальоль и его возлюбленная Альба Серч попали в авиакатастрофу на аэродроме Виладамат в Жироне 19 октября 2024 года. Во время маневра лайнер заглох, после чего упал на землю с высоты 45 метров.

В результате пара получила серьезные травмы. У мужчины оказался сломан череп, из-за чего часть лица потеряла подвижность. Сейчас мужчина и женщина передвигаются на инвалидных колясках и учатся ходить заново с помощью курса физиотерапии.

Ролик стал распространяться в сети только сейчас. Кабальоль уточнил, что он решил поделиться видео этого травмирующего события, чтобы предотвратить другие несчастные случаи.

«Нам говорят, что сверхлегкая авиация очень безопасна, но по своему опыту я категорически не согласен. Это прекрасный мир, который я бы оставил коммерческим и частным пилотов с большим налетом и опытом. Я знаю наверняка, что больше никогда не буду летать, хотя у меня есть лицензия», — сказал он.

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