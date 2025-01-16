Лукашенко порассуждал о необходимости второй АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко: Нужно строить вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все больше убеждается в необходимости строительства второй атомной электростанции (АЭС) в республике. Его слова передает РИА Новости.

Во время посещения Минского городского технопарка он заяви, что убеждается в необходимости постройки новой АЭС. Была отмечена возрастающая потребность электроэнергии как среди граждан и на производстве, а также постоянный рост парка электромобилей.

Ранее Лукашенко призвал не тратить ни копейки на государственное барахло. Он заявил, что необходимо экономить, поэтому Комитет госконтроля должен следить за правительством и министрами.

