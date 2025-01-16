Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 16 января 2025Силовые структуры

Российский школьник сорвался с 6-метрового каната во время скалолазания

В Красноярске возбудили дело из-за смерти ребенка на тренировке по скалолазанию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Красноярске школьник сорвался с 6-метрового каната во время скалолазания. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, 16 января в спортивном зале одной из школ Октябрьского района проходила тренировка по скалолазанию. Во время выполнения упражнения на тросе 11-летний мальчик ошибочно отстегнул страховочный трос и упал. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Данные занятия входят в план работы красноярской гимназии № 13 и проводятся под руководством тренера. Следователи работают на месте происшествия, ведется установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что после обрушения крыши бассейна в российской школе возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше