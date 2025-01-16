Российский школьник сорвался с 6-метрового каната во время скалолазания

В Красноярске возбудили дело из-за смерти ребенка на тренировке по скалолазанию

В Красноярске школьник сорвался с 6-метрового каната во время скалолазания. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, 16 января в спортивном зале одной из школ Октябрьского района проходила тренировка по скалолазанию. Во время выполнения упражнения на тросе 11-летний мальчик ошибочно отстегнул страховочный трос и упал. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Данные занятия входят в план работы красноярской гимназии № 13 и проводятся под руководством тренера. Следователи работают на месте происшествия, ведется установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что после обрушения крыши бассейна в российской школе возбудили уголовное дело.