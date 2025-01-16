Советского агента в Букингемском дворце почти десять лет скрывали от королевы

Придворные почти десять лет скрывали от британской королевы Елизаветы II, что во дворце работает агент советской разведки. Об этом сообщает издание The Guardian.
В 1964 году британская контрразведка выяснила, что сэр Энтони Блант, много лет служивший куратором Королевской коллекции, с 1940-х годов передавал советским спецслужбам секретную информацию. Это не стало для него сюрпризом: Блант уже знал, что разоблачение неизбежно. Его соратники успели сбежать в СССР, и советский куратор предлагал ему последовать за ними, но Блант отказался.
Британские спецслужбы пообещали Бланту, что в случае признания его освободят от уголовного преследования, а его связи с Советским Союзом засекретят на 15 лет. Блант выложил все, что знал, и сохранил свой пост в Букингемском дворце. Из рассекреченных недавно документов стало известно, что первоначально частного секретаря королевы уведомили только о подозрениях в отношении Бланта. О его признании он узнал только в 1967 году, но решил ничего не говорить королеве.
В 1971 году Майкл Хенли, в то время возглавлявший MI5, обнаружил, что королеву держат в неведении о шпионском прошлом одного из ее приближенных. Во дворце о признании Бланта были осведомлены только частный секретарь королевы Мартин Чартерис и его непосредственный заместитель. «Чартерис думал, что королева ничего не знает, и считал, что теперь нет никакого смысла говорить ей об этом, это лишь прибавит ей забот», — писал Хенли.
В 1973 году Хенли рекомендовал Букингемскому дворцу отказаться от сотрудничества с Блантом. Спустя четыре месяца тот серьезно заболел. Придворные опасались, что Бланта не станет, и тогда информация о его сотрудничестве с советскими спецслужбами попадет в прессу. Чтобы королеве не пришлось узнавать об этом из газет, ей решили все-таки сообщить о его признании.
Чартерис утверждал, что реакция королевы на известие о Бланте была на удивление сдержанной. «Она восприняла все это очень спокойно и без удивления, — писал он. — Она вспомнила, что он давно был под подозрением, еще после раскрытия дела Берджесса/Маклейна». Берджесс и Маклейн входили в ту же группу агентов, что и Блант, но в отличие от него согласились уехать в СССР.
Блант выздоровел и дожил до 1983 года. Публика узнала о его прошлом в 1979 году, после чего королева лишила его рыцарского звания. Несмотря на разоблачение, он так и остался на свободе.
Ранее сообщалось, что были рассекречены документы ФБР о так называемом деле Профьюмо — политическом секс-скандале, который привел к смене власти в Великобритании. Среди прочего, из них следует, что у британской любовницы сотрудника советской разведки была связь с принцем Филиппом — мужем королевы Елизаветы II и отцом Карла III.