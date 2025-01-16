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20:12, 16 января 2025Из жизни

Советского агента в Букингемском дворце почти десять лет скрывали от королевы

В Букингемском дворце почти 10 лет работал разоблаченный советский агент Блант
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Энтони Блант

Энтони Блант. Фото: Press Association / AP

Придворные почти десять лет скрывали от британской королевы Елизаветы II, что во дворце работает агент советской разведки. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 1964 году британская контрразведка выяснила, что сэр Энтони Блант, много лет служивший куратором Королевской коллекции, с 1940-х годов передавал советским спецслужбам секретную информацию. Это не стало для него сюрпризом: Блант уже знал, что разоблачение неизбежно. Его соратники успели сбежать в СССР, и советский куратор предлагал ему последовать за ними, но Блант отказался.

Британские спецслужбы пообещали Бланту, что в случае признания его освободят от уголовного преследования, а его связи с Советским Союзом засекретят на 15 лет. Блант выложил все, что знал, и сохранил свой пост в Букингемском дворце. Из рассекреченных недавно документов стало известно, что первоначально частного секретаря королевы уведомили только о подозрениях в отношении Бланта. О его признании он узнал только в 1967 году, но решил ничего не говорить королеве.

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В 1971 году Майкл Хенли, в то время возглавлявший MI5, обнаружил, что королеву держат в неведении о шпионском прошлом одного из ее приближенных. Во дворце о признании Бланта были осведомлены только частный секретарь королевы Мартин Чартерис и его непосредственный заместитель. «Чартерис думал, что королева ничего не знает, и считал, что теперь нет никакого смысла говорить ей об этом, это лишь прибавит ей забот», — писал Хенли.

В 1973 году Хенли рекомендовал Букингемскому дворцу отказаться от сотрудничества с Блантом. Спустя четыре месяца тот серьезно заболел. Придворные опасались, что Бланта не станет, и тогда информация о его сотрудничестве с советскими спецслужбами попадет в прессу. Чтобы королеве не пришлось узнавать об этом из газет, ей решили все-таки сообщить о его признании.

Чартерис утверждал, что реакция королевы на известие о Бланте была на удивление сдержанной. «Она восприняла все это очень спокойно и без удивления, — писал он. — Она вспомнила, что он давно был под подозрением, еще после раскрытия дела Берджесса/Маклейна». Берджесс и Маклейн входили в ту же группу агентов, что и Блант, но в отличие от него согласились уехать в СССР.

Блант выздоровел и дожил до 1983 года. Публика узнала о его прошлом в 1979 году, после чего королева лишила его рыцарского звания. Несмотря на разоблачение, он так и остался на свободе.

Ранее сообщалось, что были рассекречены документы ФБР о так называемом деле Профьюмо — политическом секс-скандале, который привел к смене власти в Великобритании. Среди прочего, из них следует, что у британской любовницы сотрудника советской разведки была связь с принцем Филиппом — мужем королевы Елизаветы II и отцом Карла III.

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