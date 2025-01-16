Украинские пранкеры чуть не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение»

Молдавия пропустила в отбор на «Евровидение» песню от украинских пранкеров

Украинский паблик отправил на молдавский отбор международного вокального конкурса «Евровидение» песню, созданную с помощью нейросетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Рамузыка».

По информации источника, трек «O, Moldova mea dragă!» был сгенерирован искусственным интеллектом, а группы Eblansh Band, которая указана в качестве исполнителя, вообще не существует. При этом композиция не просто попала в список участников отборочного этапа конкурса в Молдавии, но и преодолела первый этап. В связи с этим местные музыканты обрушились с критикой на профессиональное жюри, которое должно было проверить всех конкурсантов и отслушать все песни.

Выяснилось, что провокацию организовал фан-паблик конкурса из Украины. Таким образом пранкеры хотели проверить качество отбора со стороны молдавского вещателя. Этап прослушиваний всех треков экспертами состоится 18 января. На данный момент группа Eblansh Band все еще значится в списке участников.

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