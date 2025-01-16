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15:42, 16 января 2025Культура

Украинские пранкеры чуть не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение»

Молдавия пропустила в отбор на «Евровидение» песню от украинских пранкеров
Андрей Шеньшаков

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom  

Украинский паблик отправил на молдавский отбор международного вокального конкурса «Евровидение» песню, созданную с помощью нейросетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Рамузыка».

По информации источника, трек «O, Moldova mea dragă!» был сгенерирован искусственным интеллектом, а группы Eblansh Band, которая указана в качестве исполнителя, вообще не существует. При этом композиция не просто попала в список участников отборочного этапа конкурса в Молдавии, но и преодолела первый этап. В связи с этим местные музыканты обрушились с критикой на профессиональное жюри, которое должно было проверить всех конкурсантов и отслушать все песни.

Выяснилось, что провокацию организовал фан-паблик конкурса из Украины. Таким образом пранкеры хотели проверить качество отбора со стороны молдавского вещателя. Этап прослушиваний всех треков экспертами состоится 18 января. На данный момент группа Eblansh Band все еще значится в списке участников.

Ранее стало известно, что победитель «Евровидения-2024» случайно разбил свою статуэтку.

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