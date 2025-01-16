В России объяснили слова депутата Госдумы о подготовке к мобилизации

Швыткин: Новая мобилизация россиянам пока не грозит

Ранее в январе в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме призвали россиян готовиться к мобилизации. Журналисты в публикациях сослались на заявление депутата Алексея Журавлева, однако использовали лишь слова о необходимости мобилизации. При этом в своем утверждении парламентарий заявлял о необходимости подготовки мужского населения для большого противостояния с коллективным Западом в будущем и формирования мобилизационного резерва.

По его словам, Европа показывает, что в 2028-2029 годах она и ее союзники будут готовы к войне с Москвой.

«Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать. Но раз собираются воевать, значит, мы тоже должны понимать, что у нас должны эффективно работать военкоматы, мобилизационный резерв, причем он должен быть четко подготовлен», — сказал Журавлев в разговоре с изданием «Абзац».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя высказывание Журавлева, заявил «Ридусу», что новая мобилизация российским мужчинам пока не грозит.

«Мнение Журавлева я очень ценю. Безусловно, он прав. Каждому россиянину надо понимать, что в случае внешней агрессии он должен взять автомат и выступить на защиту Родины. Блок НАТО вынашивает агрессивные планы в отношении нашей страны. В определенной степени идет эскалация напряженности в данном направлении. Однако говорить о какой-то дополнительной мобилизации пока преждевременно. Сегодня вопрос об этом не стоит», — отметил Швыткин.

Мобилизационный резерв, о котором говорит Журавлев, состоит из гражданских людей, добровольно заключивших договор с Минобороны РФ. По условиям договора они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.

Также президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что никакой необходимости в проведении мобилизации в России нет. «Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал глава государства.

В мае 2024 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подчеркнул, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации в России. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу 2024-го или к началу 2025 года Москве, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации. «Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать — вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев, контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — отметил Песков.

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