Крысы-наркоманы захватили гору марихуаны на складе полиции

В Техасе на полицейском складе расплодились крысы-наркоманы

Полицейский склад в американском городе Хьюстон, штат Техас, захватили крысы-наркоманы. Об этом сообщает издание Chron.

На складе хранятся более 1,2 миллиона вещественных доказательств, многие из которых связаны с преступлениями, совершенными десятки лет назад. «Есть случаи, когда на складе лежат килограммы кокаина из 1990-х годов, за которые кто-то уже попал в тюрьму, отсидел и вышел на свободу, а мы все еще его храним», — утверждает глава хьюстонской полиции Ноэ Диас.

Грызуны расплодились в горах наркотиков, изъятых в 1980-х и 1990-х годах. «У нас на складе имеется 400 тысяч (180 тонн) марихуаны, которая приносит удовольствие только крысам», — заявил мэр Хьюстона Джон Уитмайр. В хьюстонской полиции опасаются, что, покончив со старыми наркотиками, грызуны примутся за свежие вещественные доказательства, которые еще могут потребоваться.

Департамент полиции Хьюстона подключал и профессиональных специалистов по истреблению крыс, но это непростая задача — выгнать оттуда этих грызунов. Сами подумайте — это же крысы-наркоманы, с ними трудно иметь дело Питер Стаут президент Центра судебной экспертизы города Хьюстон

Ранее сообщалось, что департамент полиции американского города Лоретто, штат Теннесси, призвал не спускать наркотики в канализацию. Полицейские посетовали на попадание наркотиков в организм многочисленных животных и предупредили об угрозе появления «метамфиногаторов».