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16:52, 17 января 2025Мир

В России ответили на обвинения Франции в попытке устрашения самолета-разведчика

Сенатор Климов раскритиковал обвинения Франции в попытке устрашения самолета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Появление французского самолета-разведчика над Балтийским морем с учетом антироссийской политики Парижа наводит на мысль, что против России что-то задумывается, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на обвинения Франции в агрессивном наведении ПВО на военное судно.

«У меня простой вопрос: а что там делал французский самолет? Там, по-моему, до Франции далековато от Балтийского моря. Все разговоры про то, что Франция — член НАТО или член Евросоюза — это в пользу бедных. Есть государство Франция. У этого государства есть свой флот, свои воздушные силы. Франция вроде бы не объявляла России войну, и мы не объявляли войну Франции. Что они там делают?» — заявил Климов.

По словам сенатора, Парижу не стоит летать над Балтийским морем, чтобы не создавать дополнительное напряжение в отношениях с Москвой.

«Потому что появление подобных летающих лабораторий — это знак того, что в отношении нашей страны на фоне того словесного потока антироссийского, который исходит из Елисейского дворца, других мыслей-то нет, что что-то задумывается против нас. Французский президент периодически говорит о том, что они могут оккупационные войска свои против нас вести на территории Украины. И вдруг появляется их самолет-разведчик. Как это оценивать?» — добавил он.

Для того, чтобы понять, как это оценивать, наверное, надо пристальнее присматриваться к таким летающим объектам. Это же не пассажирский самолет, а конкретный военный объект. А Франция еще и ядерная держава. Так что здесь французам лучше не жаловаться

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна считает агрессивным и неприемлемым наведение Россией ПВО на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Министр уточнил, что французская армия будет продолжать защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

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