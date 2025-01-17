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20:16, 17 января 2025Экономика

Петербургский коммунальщик решил необычным способом избавиться от льда на дороге

В Петроградском районе Петербурга коммунальщик решил пробурить лед на дороге
Полина Кислицына (Редактор)

В Петроградском районе Петербурга коммунальщик решил избавиться от льда на дороге необычным способом — он попытался пробурить его. Мужчину снял на видео местный житель, которое опубликовала «Фонтанка».

На записи, сделанной петербуржцем, видно, как работник в оранжевом жилете пытается убрать слой льда на пешеходной дорожке с помощью предмета, напоминающего бур. «На Каменноостровском проспекте сегодня для борьбы с наледью применяют инновационную технику бурения», — иронично отмечает автор поста.

В конце декабря стало известно, что петербургский чиновник вышел на уборку снега с огнеметом, чтобы продемонстрировать горожанам возможности коммунальных служб. Опробовав аппарат, он пришел к выводу, что снег не плавится и лопата в этом случае — гораздо более эффективное средство.

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