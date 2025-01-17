Связанные с Китаем хакеры взломали компьютер главы Минфина США

Bloomberg: Связанные с КНР хакеры взломали компьютер главы Минфина США Йеллен

Хакеры, якобы имеющие отношение к правительству Китая, взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что злоумышленники получили доступ примерно к 50 незасекреченным файлов на ее устройстве. Также, по данным издания, им удалось взломать компьютеры первого замминистра финансов Адевале Адейемо, а также и. о. заместителя главы Минфина Брэдли Смита.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что его рабочие станции были взломаны в результате кибератаки со стороны Китая. Утверждается, что хакер проник в систему ведомства 8 декабря, используя ключ безопасности. В результате были скомпрометированы некоторые несекретные документы.