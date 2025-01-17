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11:47, 17 января 2025Мир

В Кремле высказались о сотрудничестве Украины и Британии на Азове

Песков: речи о взаимодействии Киева и Лондона на Азовском море не может и быть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Москва негативно воспринимает заявление Киева и Лондона о сотрудничестве на Азовском море. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — сказал он.

Уточняется, что согласно договору о столетнем партнерстве, подписанному между Киевом и Лондоном, планируется расширение военного сотрудничества в ряде морей, в том числе Азовском.

По словам представителя Кремля, Британия является страной НАТО, поэтому возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить.

Ранее Песков заявил, что подписание договора с Великобритании не гарантирует Украине членство в НАТО. Он отметил, что российские власти будут следить за ситуацией.

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