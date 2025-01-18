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14:43, 18 января 2025Бывший СССР

В Эстонии сочли закрытие границы с Россией неразумным

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс выступил против закрытия границы с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Инициативы о закрытии границ между Россией и Эстонией неразумны и вредны из-за высоких издержек для общества. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

По словам чиновника, эстонские власти давно изучают варианты закрытия границы с Россией и располагают конкретными планами в этой связи. При этом сам Ляэнеметс выступает против таких предложений, считая их бессмысленными и не способными оказать давления на Москву.

«Сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем», — сказал глава МВД.

Ранее лидер эстонской партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу предложил законопроект о закрытии границы с Россией. Политик также обвинил российских пограничников в преднамеренном демонтаже пограничных буев на реке Нарва.

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