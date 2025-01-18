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07:10, 18 января 2025Бывший СССР

В Киеве раздались новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы. Об этом 18 января пишет украинский телеканал ТСН в Telegram.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области, а также в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее о взрывах в украинской столице сообщало издание «Общественное». Где именно они произошли, в публикации не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны.

В ночь на субботу, 18 января, взрыв также прогремел в Павлограде Днепропетровской области. Перед этим сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Позднее появилась информация о том, что по городу был нанесен ракетный удар.

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