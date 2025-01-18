В Киеве раздались новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы. Об этом 18 января пишет украинский телеканал ТСН в Telegram.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области, а также в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее о взрывах в украинской столице сообщало издание «Общественное». Где именно они произошли, в публикации не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны.

В ночь на субботу, 18 января, взрыв также прогремел в Павлограде Днепропетровской области. Перед этим сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Позднее появилась информация о том, что по городу был нанесен ракетный удар.