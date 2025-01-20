Философ Дугин: Трамп разрешит украинский конфликт только прекратив помогать ВСУ

Избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинский конфликт, только прекратив помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил российский философ, социолог и политолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

«Трамп может прекратить это только одним способом — перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — сказал он.

Дугин отметил, что на данный момент Киев держится только за счет оружия и финансов, которые поставляла на Украину администрация президента США Джо Байдена, а также лояльные ей страны Европы. Философ считает, что если бы этой помощи не было, то на Украине не было бы и сопротивления.

Ранее Трамп снова обещал закончить конфликт на Украине. Также он пообещал остановить боевые действия на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.