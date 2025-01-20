Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

Daily Mail: Британский турист попал в тюрьму Бангкока и снял ее на видео

Британский турист попал в тюрьму в Бангкоке, Таиланд, и снял условия содержания на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

29-летний британец провел 15 дней в депортационном центре, куда попал из-за просроченной визы. Он смог пронести туда телефон в упаковке от детских салфеток. Мужчина назвал центр адом и худшим, что он видел в жизни.

«Вентиляции не было, а в комнате нас было 130 человек. Мы могли выходить на прогулку только на час один раз в неделю», — описал он. По словам иностранца, в изоляторе повсюду были муравьи и тараканы, а мусор там просто сваливали в углу.

Камера, в которой находился британец, была настолько крошечной, что все заключенные не могли лечь там одновременно. Для умывания им давали маленькие миски, в которые наливали холодную воду из ведра.

Мужчина рассказал, что с ним в камере были русские заключенные, которые говорили по-тайски. Они объяснили ему, чего ожидать, и даже заняли денег.

Британец добавил, что во время заключения ему пришлось заплатить, чтобы перевести нескольких человек в другую камеру и освободить немного места. Он также был вынужден давать взятки за доставку еды, чистящие средства для ванной и отправку сообщений матери в Великобританию. С ее помощью он в конце концов вышел на свободу.

«Еще там была беременная девушка из Лаоса, которой было очень тяжело. Она все время плакала, уткнувшись головой в пол. Это было ужасно, — пожаловался турист. — Я никогда не вернусь в Таиланд».