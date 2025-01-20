Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:22, 20 января 2025Путешествия

Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

Daily Mail: Британский турист попал в тюрьму Бангкока и снял ее на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Британский турист попал в тюрьму в Бангкоке, Таиланд, и снял условия содержания на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

29-летний британец провел 15 дней в депортационном центре, куда попал из-за просроченной визы. Он смог пронести туда телефон в упаковке от детских салфеток. Мужчина назвал центр адом и худшим, что он видел в жизни.

«Вентиляции не было, а в комнате нас было 130 человек. Мы могли выходить на прогулку только на час один раз в неделю», — описал он. По словам иностранца, в изоляторе повсюду были муравьи и тараканы, а мусор там просто сваливали в углу.

Камера, в которой находился британец, была настолько крошечной, что все заключенные не могли лечь там одновременно. Для умывания им давали маленькие миски, в которые наливали холодную воду из ведра.

Мужчина рассказал, что с ним в камере были русские заключенные, которые говорили по-тайски. Они объяснили ему, чего ожидать, и даже заняли денег.

Материалы по теме:
«Один из самых опасных людей на Земле» Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
«Один из самых опасных людей на Земле»Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
13 декабря 2022
Заключенные тайком снимают происходящее в тюрьме. На что они идут, чтобы показывать изнанку жизни за решеткой в TikTok?
Заключенные тайком снимают происходящее в тюрьме.На что они идут, чтобы показывать изнанку жизни за решеткой в TikTok?
2 августа 2022

Британец добавил, что во время заключения ему пришлось заплатить, чтобы перевести нескольких человек в другую камеру и освободить немного места. Он также был вынужден давать взятки за доставку еды, чистящие средства для ванной и отправку сообщений матери в Великобританию. С ее помощью он в конце концов вышел на свободу.

«Еще там была беременная девушка из Лаоса, которой было очень тяжело. Она все время плакала, уткнувшись головой в пол. Это было ужасно, — пожаловался турист. — Я никогда не вернусь в Таиланд».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше