Туристка поехала на день рождения сестры на Карибы, попала в перестрелку и не выжила

Miami Herald: Туристка из США попала в перестрелку на Теркс и Кайкос и не выжила

Туристка из США поехала на день рождения сестры на Карибы, попала в перестрелку и не выжила. Об этом сообщает Miami Herald.

Уточняется, что 18 января 50-летняя Шамоне А. Дункан, проработавшая 21 год в полиции района Чикаго, пошла в ресторан Aziza Restaurant & Lounge на островах Теркс и Кайкос. Около 10 вечера к заведению подъехали неизвестные злоумышленники и открыли по нему стрельбу. В результате инцидента Дункан и еще один местный житель получили травмы, не совместимые с жизнью.

«Поездка, запланированная на празднование дня рождения сестры Дункан, повергла семью в траур», — говорится в заявлении близких жертвы, которое цитирует издание.

В ноябре 2024 года группа вооруженных бандитов напала на популярный у туристов бар в Мексике, устроила там стрельбу и лишила жизни 10 человек. Кроме того, по меньшей мере 7 посетителей были ранены.

