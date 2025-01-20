В России появится объединенная система оплаты по биометрии

Сбер объединит системы оплаты по биометрии с НСПК

Сбербанк и оператор карт «Мир» Национальная система платежных карт (НСПК) объединят сервисы оплаты по биометрии. Появление результата запланировано на второе полугодие 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых.

Отмечается, что дорожная карта проекта уже готова. По словам топ-менеджера, ориентируясь на разрабатываемый стандарт, другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы.

По словам члена правления НСПК Максима Крукелиса, комментарий которого приводит ТАСС, Сбер подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайрер, и как банк-эмитент. «Это достаточно важный шаг на пути развития биометрии как способа оплаты», — указал он.

В октябре в Сбере оценивали количество трансакций по биометрии, проведенных с начала года, в 13 миллионов. Как выяснилось, с июня количество таких оплат выросло более чем в 2,5 раза, а в топ-3 российских городов по использованию такого способа расчетов вошли Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Тюмень.