Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 20 января 2025Экономика

В России появится объединенная система оплаты по биометрии

Сбер объединит системы оплаты по биометрии с НСПК
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбербанк и оператор карт «Мир» Национальная система платежных карт (НСПК) объединят сервисы оплаты по биометрии. Появление результата запланировано на второе полугодие 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых.

Отмечается, что дорожная карта проекта уже готова. По словам топ-менеджера, ориентируясь на разрабатываемый стандарт, другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы.

По словам члена правления НСПК Максима Крукелиса, комментарий которого приводит ТАСС, Сбер подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайрер, и как банк-эмитент. «Это достаточно важный шаг на пути развития биометрии как способа оплаты», — указал он.

В октябре в Сбере оценивали количество трансакций по биометрии, проведенных с начала года, в 13 миллионов. Как выяснилось, с июня количество таких оплат выросло более чем в 2,5 раза, а в топ-3 российских городов по использованию такого способа расчетов вошли Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Тюмень.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Воевавшего в «Карпатской Сечи» наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам

      Военный волонтер заявил о перекодировке сознания русских на Украине

      Кошка лишила хозяйку работы и годовой премии

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше