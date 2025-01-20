Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 20 января 2025Мир

В США указали на риск превращения Украины во «Вьетнам Трампа»

Экс-советник Трампа Бэннон: Украина может стать Вьетнамом для Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Конфликт на Украине может стать для избранного президента США Дональда Трампа аналогией войны во Вьетнаме 1955-1975 годов, если он не сможет вовремя прекратить помощь Киеву. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.

Бэннон заявил, что избранный американский лидер рискует сильнее втянуть США в украинский конфликт, если промедлит с отказом от поддержки Киева. Экс-советник Трампа отметил, что с подобной проблемой столкнулся бывший президент США Ричард Никсон, который сначала стремился вывести страну из войны во Вьетнаме, однако не смог этого сделать.

«Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона», — почеркнул Бэннон.

Бывший советник Трампа отметил, что спецпредставитель избранного президента по Украине Кит Келлог допускает ошибку, полагая, что завершение украинского конфликта возможно с сохранением американской помощи. По его словам, втягивание США в боевые действия не соответствует американским интересам, так как в этом конфликте невозможно одержать победу.

Ранее стало известно, что советники Трампа признают, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Украинцы рассказали о страхе перемен при президентстве Трампа в США

      В США объяснили обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа

      Отец фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова отказался верить в виновность сына

      В Запорожской области задумали возобновить производство «Запорожцев»

      В США указали на риск превращения Украины во «Вьетнам Трампа»

      В России захотели запретить дистанционное обучение для некоторых специальностей

      В подполье рассказали об ударах по военным объектам ВСУ и их детонации

      Мужу отказывающейся от секс-экспериментов женщины дали совет

      Следствие установит похитивших деньги у бывшего агента КГБ мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше