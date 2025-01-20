В США указали на риск превращения Украины во «Вьетнам Трампа»

Экс-советник Трампа Бэннон: Украина может стать Вьетнамом для Трампа

Конфликт на Украине может стать для избранного президента США Дональда Трампа аналогией войны во Вьетнаме 1955-1975 годов, если он не сможет вовремя прекратить помощь Киеву. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.

Бэннон заявил, что избранный американский лидер рискует сильнее втянуть США в украинский конфликт, если промедлит с отказом от поддержки Киева. Экс-советник Трампа отметил, что с подобной проблемой столкнулся бывший президент США Ричард Никсон, который сначала стремился вывести страну из войны во Вьетнаме, однако не смог этого сделать.

«Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона», — почеркнул Бэннон.

Бывший советник Трампа отметил, что спецпредставитель избранного президента по Украине Кит Келлог допускает ошибку, полагая, что завершение украинского конфликта возможно с сохранением американской помощи. По его словам, втягивание США в боевые действия не соответствует американским интересам, так как в этом конфликте невозможно одержать победу.

Ранее стало известно, что советники Трампа признают, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы.